Extécnico olímpico de EEUU se quitó la vida tras acusación de tráfico de personas y agresión sexual

El exentrenador del equipo olímpico femenino de gimnasia artística de EEUU, John Geddert, se suicidó este jueves. Unas horas antes el técnico había sido acusado de 24 delitos por la Fiscalía de Michigan. Los cargos están relacionados con trata de personas y trabajo forzado, delitos sexuales, organización criminal y otro por mentir a la policía.

Una de las acusaciones estaba relacionada con el caso del depredador sexual Larry Nassar. Se trata del doctor del equipo olímpico que abusó de más de 140 niñas durante casi dos décadas. La fiscal general de Michigan, Dana Nessel, manifestó sobre la muerte del entrenador de 63 años “es un final trágico a una historia trágica para todos”.

Nessel aseguró, antes de la muerte de Geddert, que los cargos involucraban a menores de edad y que la cifra de víctimas era inferior a 50. La fiscalía informó que se centraban en “múltiples actos de abuso verbal, físico y sexual”. Las acusaciones incluían 14 cargos de tráfico de personas/trabajo forzoso derivando en lesiones.

También había seis por trata a menores para trabajo forzado y dos delitos de agresión sexual, uno en primer grado y otro de segundo. John Geddert debía ser procesado en el tribunal del condado de Eaton, cerca de Lansing. CNN obtuvo una copia de la denuncia y apuntaba que los presuntos delitos se extendieron desde 2008 a 2016.

Danielle Hagaman-Clark, jefa de división interina de la fiscalía de Michigan, entregó detalles del caso. La profesional dijo que Geddert sabía que Nassar cometía abusos sexuales y “no tomó ninguna medida”. The New York Times informa que el ex técnico olímpico fue suspendido en 2018 de la federación de gimnasia de EEUU y estaba jubilado.