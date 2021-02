Coronavirus: Estados Unidos autorizó almacenar vacunas Pfizer a temperatura habitual en congeladores

La tarde de este jueves, la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA por su sigla en inglés) de Estados Unidos anunció que autorizó almacenar las vacunas contra el coronavirus desarrolladas por las farmacéuticas Pfizer y BioNTech a temperatura habitual en congeladores.

A través de un comunicado, el organismo señaló que se “permitirá que viales congelados sin diluir de la vacuna Pfizer-BioNTech Covid-19 se transporten y almacenen a las temperaturas convencionales que se encuentran comúnmente en los congeladores farmacéuticos durante un período de hasta dos semanas“.

This reflects an alternative to the current storage of undiluted vials in an ultra-low temperature freezer between -80°C to -60°C (-112°F to -76°F). The change in storage temperature does not have an impact on storage of thawed vials or on storage of thawed vials after dilution.

— U.S. FDA (@US_FDA) February 25, 2021