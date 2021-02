Millones de hogares registran tres días sin electricidad por la ola polar en EEUU

Los temporales invernales provocan una crisis en el estado de Texas por la ausencia de suministro eléctrico. Más de 2,5 millones de hogares y negocios cumplieron tres días sin luz ni calefacción. Las causas están en el congelamiento de los generadores y la demanda de luz sin precedentes para enfrentar las bajas temperaturas.

En paralelo se desarrolla una nueva ola polar con aguanieve y lluvia helada durante los últimos días. El gobernador Greg Abbott firmó una orden que obliga a los proveedores de gas natural a detener los envíos fuera del territorio. Ahora deberán dirigir sus reservas a los generadores de energía de la región texana.

El servicio meteorológico advirtió que la nueva tormenta podría ser el “peor de todos los eventos invernales de la semana pasada”. Abbott reconoció que todas las fuentes de energía están afectadas. carbón, energía renovable y la planta nuclear. Más de dos tercios del suministro en Texas proviene de combustibles fósiles.

El Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas detalló que los hielos son el factor “menos significativo” en los apagones. Las agencias trabajan para atender las demandas en las residencias de adultos, hospitales y centros de diálisis. Las autoridades habilitaron 300 sitios para que los residentes se protejan del frío.

The New York Times informa que la ola polar afecta principalmente al centro y sur de EEUU. Sus consecuencias abarcan a cerca de 30 estados y provocaron al menos 31 muertes. El sheriff del condado Harris dijo que es probable que con el descongelamiento se encuentren “más personas que no sobrevivieron a la tormenta”.