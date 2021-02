Misión de la OMS que investiga el origen del Covid-19 dejó China: “Es sólo el comienzo del camino”

La misión de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que investiga el origen del Covid-19 comenzó a abandonar China.

“Es sólo el comienzo del camino, con mucho trabajo por hacer después de las pistas de nuestros colegas en China. Muy orgulloso de nuestros logros y realista sobre lo que queda”, dijo hoy el zoólogo británico Peter Daszak, miembro de la misión, en la red social Twitter.

— Peter Daszak (@PeterDaszak) February 10, 2021