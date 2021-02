Biden reintegrará a EE.UU. al Consejo de Derechos Humanos de la ONU

Estados Unidos anunció su intención de volver al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, luego que la administración de Donald Trump se retirara de la instancia en 2018.

“El Consejo es defectuoso y necesita reformas, pero salirse no lo arreglará. La mejor manera de mejorarlo para que alcance su potencial es a través del robusto liderazgo de Estados Unidos. Bajo la Presidencia Biden, nos estamos reinvolucrando, listos para liderar”, dijo en Twitter el secretario de Estado, Antony Blinken.

“Cuando funciona bien, el Consejo de Derechos Humanos saca a la luz a los países con los peores antecedentes en materia de derechos humanos y puede servir como un faro para quienes luchan contra la injusticia y la tiranía. Por eso EE.UU. está de vuelta en la mesa”, agregó.

The @UN Human Rights Council is flawed and needs reform, but walking away won’t fix it. The best way to improve the Council, so it can achieve its potential, is through robust and principled U.S. leadership. Under @POTUS Biden, we are reengaging and ready to lead.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 8, 2021