Víctimas de Harvey Weinstein recibirán compensación de 17 millones de dólares en total

La Oficina de la Fiscal General de Nueva York, en Estados Unidos, anunció que las víctimas de Harvey Weinstein recibirán 17 millones de dólares como compensación por el abuso sexual y acoso que sufrieron de parte del exmagnate del cine, que ahora está encarcelado.

Según la entidad, la decisión se trata de un acuerdo cuyo monto se distribuirá entre más de 50 mujeres.

De ellas solo el 83% aceptó la compensación, el resto podrá volver a demandar para encontrar una solución acorde a lo que buscan, debido a que con dicha cantidad cada una podría recibir una cifra cercana de 500 mil dólares, es decir, alrededor de $368 millones.

Además, las mujeres quedarán libres de acuerdos de confidencialidad, no divulgación o no menosprecio con The Weinstein Company o cualquiera de los exrepresentantes de la compañía relacionados con la demanda, por lo que desde ahora pueden contar sus historias sin temor a represalias.

El abogado de Weinstein, Imran Ansari, dijo a CNN que el productor “sigue concentrado en defenderse en todos los asuntos legales restantes, incluida la apelación de su condena penal, demandas civiles y los cargos presentados contra él en Los Ángeles”.

La demanda fue interpuesta en 2018 contra él, su hermano Robert Weinstein y las compañías a su nombre por “violaciones atroces de los derechos civiles, derechos humanos y leyes comerciales de Nueva York”, sostuvo la oficina de la Fiscal en aquel momento y Harvey fue condenado a 23 años de prisión en una cárcel de máxima seguridad por cargos de acto sexual criminal y violación.

Fueron más de 80 mujeres, entre las que se encontraban famosas actrices de Hollywood, las que acusaron al productor de cine de violación y acoso, muchas de ellas actrices de cine que luego comenzaron el hastag #MeToo, que se convirtió en tendencia mundial como campaña contra el acoso sexual.