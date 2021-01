Administración de Trump puso a Cuba de regreso en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo

El gobierno de Donald Trump reintegró a Cuba a la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, grupo del que había salido en 2015 bajo la administración de Barack Obama.

“Con esta acción, una vez más haremos responsable al gobierno de Cuba y enviaremos un mensaje claro: el régimen de los Castro debe poner fin a su apoyo al terrorismo internacional y a la subversión de la justicia estadounidense”, dijo el secretario de Estado, Mike Pompeo.

Cuba’s continued support for terrorism in the Western Hemisphere must be stopped. Today the United States is returning Cuba to the State Sponsors of Terrorism list to hold the Castro regime accountable for its malign behavior.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 11, 2021