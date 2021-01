Manifestantes destruyeron equipos de prensa fuera del Capitolio

Diversos equipos de prensa de, al menos, dos medios de comunicación resultaron destruidos tras el asalto al Capitolio, en Washington, durante esta jornada.

Los simpatizantes de Donald Trump que protagonizaron los graves incidentes en el edificio se reunieron alrededor de los dispositivos de transmisión a buscar cómo quemarlos y a lanzar consignas como “estamos en guerra. Venimos por los cuerpos”.

“We are at war. We’re coming for bodies.” pic.twitter.com/3c2WoNqhkf

— Ellie Hall (@ellievhall) January 6, 2021