Japón está considerando declarar estado de emergencia en Tokio por alza de casos de Covid-19

El primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, están considerando declarar estado de emergencia en el área metropolitana del Gran Tokio ante el aumento de casos de Covid-19.

El 31 de diciembre, Japón registró un récord de 4.520 contagios nuevos casos en Japón, llevó a la capital del país y a tres prefecturas vecinas a solicitar una declaración de emergencia al Gobierno nacional.

VIDEO: Japan’s Prime Minister Yoshihide Suga says he is considering declaring a state of emergency in the greater Tokyo area over a “very severe” third wave of coronavirus infections pic.twitter.com/37hLg695Tx

