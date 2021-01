Conmoción en México: Falleció niña de siete años que le pidió a los médicos que la dejaran morir tras ser maltratada por sus padres

El 28 de diciembre falleció la pequeña Yatziri, de siete años, luego de haber estado internada en el Instituto Mexicano del Seguro Social La Margarita por los constantes abusos y maltratos sufridos por parte de su familia. Se encontraba desde agosto en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del lugar, debido a su estado crítico.

El hecho ocurrió en la ciudad de Puebla, México y era un caso que tomó mucha atención en la prensa local por la crueldad con que fue tratada la niña. Además, al ser internada les dijo a los médicos “no me curen, no quiero volver con mis padres para que me sigan pegando”.

Según el medio argentino TN, Yatziri ingresó al centro de salud con una hemorragia interna, uno de sus órganos dañado, múltiples hematomas y heridas producto de los maltratos recibidos.

Luego de la investigación que comenzó en agosto del 2020 por parte de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, lograron dar con sus padres, identificados como Alejandra Viridiana N. y Rafael N. Ambos fueron detenidos en septiembre por los delitos de violencia familiar y abandono de persona, según consignó el diario mexicano El Universal.

Además, la Policía se encuentra buscando a un tío de la víctima que supuestamente habría participado de los abusos sexuales, sin embargo se encuentra prófugo.

Frente a esto, las autoridades de Puebla señalaron que “lamentamos el sensible fallecimiento de la niña Yatziri, y refrendamos el compromiso de que los actos ocurridos con la menos no quedarán impunes”, escribieron desde la cuenta de Twitter.