Año Nuevo 2021: estos son los primeros países en recibirlo

Debido a la distribución geográfica y la diferencia horaria, algunos países despedirán antes este 2020, marcado por la pandemia del coronavirus Covid-19.

Los husos o zonas horarias son las culpables de hacer que cada territorio reciba el Año Nuevo en sus distintas medias noches.

El primer país en recibirlo fue Australia, en la Isla Navidad (Kiribati). Por su parte, en Sidney lo celebrarán a las 10:00 horas de Chile.

Los primeros cinco territorios en celebrar el Año Nuevo son la República de Kiribati y Samoa, las Islas Chatham (Nueva Zelanda), Fiyi y Tonga, Rusia, y Isla Norfolk (Australia).

Asimismo, los últimos cinco lugares en hacerlo serán la Isla Baker e Isla Howland (Estados Unidos), Niue (Nueva Zelanda), Tahití (Francia), Pictarin (Reino Unido), y las Islas Revillagigedo (México).

Happy 2021 New Zealand! 💥

This is in Tauranga.. pic.twitter.com/yRghVoy1r0

— Buitengebieden (@buitengebieden_) December 31, 2020