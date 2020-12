A los 89 años falleció el escritor de la Guerra Fría, John le Carré

A los 89 años falleció en el Reino Unido el escritor, que se hizo famoso por sus historias de espías en la Guerra Fría, John le Carré, luego de haber sufrido una neumonía, que no tendría que ver con el coronavirus Covid-19, según informaron sus cercanos.

De acuerdo al comunicado oficial entregado a nombre de su agencia literaria por su exagente, Jonny Geller, el escritor murió durante la noche de este sábado 12 de diciembre.

En tanto, la familia indicó mediante una corta declaración que “lamentamos profundamente su fallecimiento. Nuestro agradecimiento al maravilloso equipo del NHS en el Royal Cornwall Hospital en Truro por el cuidado y la compasión que le demostraron durante su estadía”.

With much sadness, I must announce the passing of one the world’s great writers – John le Carré.https://t.co/hpPFA5nA6D pic.twitter.com/HbC3WZzQFF

