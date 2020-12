Donald Trump insiste en revertir su derrota en las elecciones: “Recién hemos comenzado la pelea”

Donald Trump no se cesa en su discurso: insiste en que hubo fraude en su contra y que logrará revertir su derrota ante Joe Biden en las elecciones presidenciales, pese a que la Corte Suprema le propinó un nuevo golpe a sus intenciones al rechazar una demanda de Texas para no validar los resultados de Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin, todos favorables al presidente electo.

Tras conocida la decisión del tribunal más importante de Estados Unidos, el presidente del país recurrió a su cuenta de Twitter. “Recién hemos comenzado la pelea”, escribió.

WE HAVE JUST BEGUN TO FIGHT!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2020