Rudolph Giuliani, abogado de Donald Trump, dio positivo por Covid-19, informó el presidente de Estados Unidos en su cuenta de Twitter.

“Rudy Giuliani, con mucho el mejor alcalde de la historia de Nueva York, y quien trabajó incansablemente para desenmascarar la elección más corrupta (¡con diferencia!) de la historia de Estados Unidos, dio positivo al virus chino”, tuiteó el mandatario.

.@RudyGiuliani, by far the greatest mayor in the history of NYC, and who has been working tirelessly exposing the most corrupt election (by far!) in the history of the USA, has tested positive for the China Virus. Get better soon Rudy, we will carry on!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 6, 2020