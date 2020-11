Policía holandesa pidió detener la “caza de pedófilos”

La policía de Holanda pidió detener la “caza de pedófilos”, luego que un hombre muriera atacado por un grupo de adolescentes. Desde julio, han ocurrido más de 250 ataques de diversa gravedad contra personas sospechosas de abusar de menores de edad.

“Estamos diciendo: Detente. No provoques, no hagas arrestos. Detengan la caza de pedófilo. No nos ayuda”, declaró Simen Klok, un vocero de la policía, citado por The New York Times.

El incidente más grave ocurrió hace una semana, cuando un grupo de adolescentes golpearon hasta matar a un hombre de 73 años, en la ciudad de Arnhem.

De acuerdo con la BBC, los jóvenes contactaron al hombre a través de un chat para homosexuales, y atraído para que mantuviera relaciones sexuales con un menor de edad. De acuerdo con las autoridades, la víctima sabía que la persona era menor de edad, pero no existía evidencia de que lo hubiera hecho en el pasado.

La policía ya arrestó a siete menores de edad por el crimen. El abogado de los uno de los sospechosos dijo a un medio local que los jóvenes habían planificado la reunión aburridos por el encierro producto de la pandemia y que nunca premeditaron asesinar al hombre.