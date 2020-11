Abogado de Martín Vizcarra sostuvo que el expresidente podría retomar el mandato de Perú

El abogado de Martín Vizcarra, Ángel Fernando Ugaz, comentó que el expresidente podría retomar el mandato de Perú, tras un eventual pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC) que declare ilegitimo el proceso del Legislativo que terminó con la destitución del gobernante.

“Esperamos que esto sea así, que el Tribunal Constitucional describa que el Congreso no puede entrar al fuero y a limitar funciones, alcances, competencias del Ejecutivo; y por ende, ya con la resolución, se van a ser respetar los fueros y en amparo de la ley, se va tener que ejecutar algunas medidas de garantías constitucionales para tratar de restablecer las situaciones en su anterior, digamos, situación de los hechos”, sostuvo el defensor de Vizcarra a CNN.

No obstante, el magistrado del TC de Perú, Eloy Espinosa-Saldaña, sostuvo, ante la solicitud de pronunciamiento que le impuso la Organización de Estados Americanos (OEA) al organismo fiscalizador, que “nuestras sentencias no son retroactivos, pero a cada cual para su quehacer político o personal leerá la sentencia y sacará sus conclusiones. Jurídicamente no tiene efectos retroactivos“.

Ante ello, Ugaz comentó al medio citado que “eso no significa que los ciudadanos no puedan interponer acciones para que se ponga en cuestión actos que han sido inconstitucionales, de tal manera que, en una nueva revisión, a propósito de la jurisprudencia, esta se pueda realizar”.

De esta manera, el defensor de Vizcarra sostuvo que “yo creo que sí (puede volver)“.

“Sobre esto hay un hondo debate en el país y yo creo que nuestro estado democrático de derecho se funda en que nuestras altas autoridades son representantes del pueblo y no nos merecemos un estado sin legitimidad. Nos merecemos un estado legítimo, un gobierno legítimo no inconstitucional, de tal manera que, si se restablecen las cosas, sería lo correcto“, agregó.