Trump aceptó por Twitter su derrota porque “las elecciones estaban arregladas” y luego se desdijo: “No concedo nada”

El actual Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría aceptado a través de Twitter su derrota en las elecciones del pasado 3 de noviembre, dándole la victoria a Joe Biden a su manera, aunque rato después se desdijera tras la reacción de los medios y seguidores de sus palabras.

A través de Twitter, el mandatario respondió a las declaraciones del periodista de Fox News, Jesse Watters, el cual afirmó que “Joe Biden no se lo ganó, ni siquiera hizo campaña. Pensó que iba a perder, se podía ver. Hizo una campaña perdedora. Entonces, 10 días después de las elecciones ¿Qué tal le va?”.

Frente a la intervención, Donald Trump escribió lo que muchos esperaban; “él (Biden) ganó“, pero agregó que la victoria del candidato demócrata se concretó porque la “elección estuvo arreglada“.

“No se permitieron observadores de votos. Las votaciones estuvieron dirigidas por la empresa privada de izquierda radical, Dominion, con una mala reputación y un equipo que ni siquiera podía calificar para Texas (¡donde gané por mucho!)“, escribió.

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020