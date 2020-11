Mandatarios de todo el mundo felicitan a Joe Biden y a Kamala Harris por su triunfo en elecciones de Estados Unidos

Tras un arduo conteo de votos, finalmente este sábado se confirmó que el candidato demócrata Joe Biden ejercerá como el nuevo presidente de Estados Unidos, mientras que Kamala Harris ejercerá como vicepresidenta, convirtiéndose en la primera mujer en este cargo.

La noticia ha generado reacciones en todo el mundo. Entre ellos, los mandatarios y mandatarias de diferentes países del planeta.

En Chile, el Presidente Sebastián Piñera felicitó al mandatario electo. “Chile y Estados Unidos compartimos valores como la libertad, la defensa de los derechos humanos y desafíos como la paz y la protección del medio ambiente“, escribió en Twitter.

Alberto Fernández, presidente de Argentina, escribió: “Felicito al pueblo estadounidense por el récord de participación en las elecciones, una clara expresión de la voluntad popular. Saludo a Joe Biden, próximo presidente de los Estados Unidos, y a Kamala Harris, que será la primera vicepresidenta mujer de ese país”, señaló.

Por su parte, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se sumó a las felicitaciones y compartió un mensaje para Biden y Harris. “Felicidades, Joe Biden y Kamala Harris. Nuestros dos países son amigos cercanos, socios y aliados. Compartimos una relación que es única en el escenario mundial. Tengo muchas ganas de trabajar juntos y desarrollar eso con ustedes dos”, expresó.

Congratulations, @JoeBiden and @KamalaHarris. Our two countries are close friends, partners, and allies. We share a relationship that’s unique on the world stage. I’m really looking forward to working together and building on that with you both.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) November 7, 2020