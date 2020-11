“Lo hicimos, Joe”: Kamala Harris publicó inédito momento en que llamó a Joe Biden para contarle sobre su triunfo electoral

Este sábado se confirmó el triunfo de Joe Biden y Kamala Harris en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Este resultado ha sido ampliamente celebrado en todo el mundo, luego de cuatro días de conteos de votos.

De la misma forma, ambos celebraron este logro en redes sociales. Mientras que Kamala cambió su descripción en Twitter a “vicepresidenta electa”, además de dedicar un mensaje a los estadounidenses, Joe también agregó su nuevo cargo en dicha plataforma y expresó: “seré un presidente para todos los estadounidenses, hayan votado por mí o no”.

Harris decidió compartir otro momento de este proceso electoral en Twitter. La abogada y senadora compartió un video en el que llama a Joe para darle la noticia: “Lo hicimos, lo hicimos, Joe. Tú vas a ser el próximo presidente de Estados Unidos”, dice en el registro.

Luego, publicó una fotografía de ambos. “Joe Biden y yo estamos listos para ponernos a trabajar en nombre del pueblo estadounidense”, escribió en Twitter

.@JoeBiden and I are ready to get to work on behalf of the American people. pic.twitter.com/dMVaWbcxHV

— Kamala Harris (@KamalaHarris) November 7, 2020