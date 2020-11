Acusaciones en contra de Joe Biden de comportamientos inapropiados y abuso sexual vuelven a viralizarse en las redes

Joe Biden es el nuevo presidente electo de Estados Unidos. Un político demócrata que entró a la carrera contra Donald Trump y que ganó su puesto en el sillón presidencial con 279 votos electorales.

Este triunfo desencadenó una gran celebración en redes sociales, como también cuestionamientos de índole política de la bancada contraria. Sin embargo, hubo un tema no político que ha dado qué hablar en las plataformas.

Se trata de las ocho mujeres que han denunciado a Joe Biden por presuntos tocamientos inapropiados y supuestos acosos sexuales. Lo que ha generado aún más ruido por videos que han circulado en Internet en donde se ve al presidente electo realizado gestos poco apropiados —como tomar de la cintura o saludando de beso sin consentimiento— hacia niñas, adolescentes y mujeres.

Al respecto, uno de los casos más mediáticos fue el encabezado por la política demócrata Lucy Flores, quien trabajó con él en una campaña política en 2014. Mientras se preparaba para el evento, la mujer sintió las manos de Biden sobre sus hombros: “Me quedé helada. ‘¿Por qué me toca el vicepresidente de Estados Unidos?”, contó en un artículo al medio The Cut.

“Lo sentí acercarse a mí por detrás. Se inclinó aún más e inhaló mi cabello. Estaba mortificada. Pensé para mí misma: ‘Hoy no me lavé el cabello y el vicepresidente de Estados Unidos lo está oliendo. Y también, ¿qué diablos? ¿Por qué el vicepresidente de Estados Unidos huele mi cabello?’ y después procedió a plantar un gran beso lento en la parte posterior de mi cabeza. Mi cerebro no podía procesar lo que estaba pasando. Estaba avergonzada. Me quedé impactada. Estaba confundida”, detalló.

Otro caso mediático fue el de Amy Lappos, una mujer que lo acusó de comportamientos inadecuados en 2008. “No fue sexual, pero me agarró de la cabeza. (Después) puso su mano alrededor de mi cuello y tiró de mí para frotarme la nariz. Cuando me estaba tirando, pensé que me iba a besar en la boca”, dijo Lappos en una entrevista con el medio The Hartford Courant.

La acusación por abuso sexual

Tara Reade, quien trabajó en su equipo en 1992 y 1993 cuando era senador, señaló que vivió esta situación varias veces. Según relató a un periódico local de Nevada, llamado quien trabajó en su equipo en 1992 y 1993 cuando era senador, señaló que vivió esta situación varias veces. Según relató a un periódico local de Nevada, llamado The Union , el parlamentario “la tocó varias veces haciéndola sentir incómoda”. “Solía ​​poner su mano en mi hombro y pasar su dedo por mi cuello”, contó en el artículo y aseguró que una vez lo hizo en frente de otras personas haciéndola sentir incómoda. “Estaba tratando de que me vieran como un profesional”, agregó Reade.

“un día en 1993, después de que ella le entregara su bolso del gimnasio, su antiguo jefe la empujó contra una pared y metió sus manos bajo su falda y camisa”. Sin embargo, la situación habría empeorado. Según recoge un artículo del medio británico BBC , de un podcast emitido por Tara, ella dijo que

“No hubo un diálogo realmente, él simplemente me puso contra la pared. Recuerdo que todo ocurrió de pronto… Sus manos estaban sobre mí y bajo mi ropa”, dijo la mujer que aseguró que el político tocó sus genitales. “Recuerdo que él decía, primero, mientras lo hacía: ‘¿Quieres ir a otro lugar?’. Luego me decía, cuando me aparté: ‘Vamos, escuché que yo te gustaba’. Esa frase se me quedó grabada”, acusó en el podcast. La mujer además detalló que en abril de este año presentó una denuncia penal ante la policía en donde explicó que fue víctima de una agresión sexual. Otras mujeres que trabajaban con el político en esos años apoyan el relato de Tara Reade. Por su parte, Joe Biden negó categóricamente los hechos. Otros casos

A estos casos se sumaron tres mujeres que dieron sus testimonios al diario estadounidense The Washington Post en abril de 2019, en plena era Me Too. Una de ellas es Vail Kohnert-Yount, una joven que fue pasante en la Casa Blanca en 2013 cuando Biden ejercía como vicepresidente y que lo acusa de “comportamiento inapropiado”.

Según contó al medio, la situación se dio una vez que el político se acercó a saludarla. “Puso su mano en la parte de atrás de mi cabeza y presionó su frente contra mi frente mientras me hablaba. Estaba tan sorprendida que era difícil concentrarme en lo que estaba diciendo. Recuerdo que me dijo que era una ‘chica bonita'”, contó y aseguró que se sintió incómoda y avergonzada por los comentarios sobre su apariencia.

“No considero que mi experiencia haya sido una agresión o acoso sexual. Pero fue el tipo de comportamiento inapropiado que hace que muchas mujeres se sientan incómodas y desiguales en el lugar de trabajo”, dijo.

Otra mujer que vivió una situación similar fue Sofie Karasek, quien fue fotografiada frente a frente con el presidente electo. Esto sucedió en 2016 y ella pertenecía a un grupo de sobrevivientes de agresión sexual. En este contexto, Biden se le acercó y junto su frente con la de ella, siendo fotografiados. “Me sentía incómoda”, dijo al diario.

Ally Coll, otra mujer que habló en dicho artículo, aseguró que Biden una vez apretó sus hombros y elogió su sonrisa, dando paso a un abrazo “demasiado prolongado”. “Ha habido una falta de comprensión sobre la forma en que el poder puede convertir algo que puede parecer inofensivo en algo que puede hacer que alguien se sienta incómodo”, expresó Ally, quien trabajó en su campaña presidencial de 2008.

En Internet además circulan varios videos de Biden en donde toca por la cintura, besa en la cara o pelo a menores de edad, registros que han vuelto ha viralizarse durante estas últimas semanas.

Respuesta de Biden

Respecto a las acusaciones en su contra, Joe Biden decidió realizar un video en 2019 en donde reconoce que solía abrazar a las personas pero que admite que ahora los tiempos han cambiado.

“Las normas sociales están cambiando. Lo entiendo y he oído lo que dicen estas mujeres. Para mí, la política siempre ha consistido en hacer conexiones, pero seré más consciente de respetar el espacio personal en el futuro. Esa es mi responsabilidad y la cumpliré”, expresó en la publicación que ha vuelto a viralizarse estas horas.