Activista por los derechos civiles lloró en televisión tras la confirmación del triunfo de Joe Biden en EE.UU.

Visiblemente emocionado, el activista de derechos civiles Van Jones dio un pequeño discurso en televisión luego que se confirmara el triunfo de Joe Biden en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

El abogado de 52 años apareció en CNN y durante su intervención lloró tras conocerse la victoria del candidato demócrata. “Esto es una reivindicación para muchas personas que realmente han sufrido. No puedo respirar. Eso no fue solo por George Floyd. Hubo muchas personas que sintieron que no podían respirar”, expresó.

“Es más fácil ser papá esta mañana. Es más fácil decirles a sus hijos: ‘El carácter importa, ser una buena persona importa'”, dijo en su discurso el exfuncionario de la Casa Blanca.

“Esto es muy importante: para nosotros, conseguir algo de paz y reiniciar. Ser un buen hombre importa. Quiero que mi hijo mire esto. Es un buen día para este condado. Lo siento por la gente que perdió, pero para la mayoría, este es un buen día”, añadió el activista entre lágrimas.

Hay que recordar que este sábado, luego de un extenso conteo de votos que se llevó a cabo varios días, el demócrata Joe Biden se convirtió en el nuevo presidente de Estados Unidos.

Revisa aquí el video (en inglés):