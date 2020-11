Trump recurre a un tuit de madrugada para insistir en el fraude en su contra: “La Corte Suprema debería decidir”

Luego de comparecer en la Casa Blanca, tras dos días de silencio, e insistir en su teoría de que las elecciones están arreglas en su contra, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recurrió a Twitter durante la madrugada para repetir el discurso.

“Gano fácilmente la presidencia de Estados Unidos con los votos legales. A los observadores no se les permitió, de ninguna manera o forma, hacer su trabajo y, por lo tanto, los votos aceptados durante este periodo deben determinarse como votos ilegales”, escribió en la red social.

“La Corte Suprema debería decidir“, agregó.

I easily WIN the Presidency of the United States with LEGAL VOTES CAST. The OBSERVERS were not allowed, in any way, shape, or form, to do their job and therefore, votes accepted during this period must be determined to be ILLEGAL VOTES. U.S. Supreme Court should decide!

