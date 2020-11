Secretario de estado de Georgia: “Con un margen tan estrecho, habrá un recuento”

El estado de Georgia, que entrega 16 votos electorales, anunció que recontará los votos de la elección presidente debido al margen estrecho que separa al actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al candidato demócrata, Joe Biden.

“Con un margen tan estrecho, habrá un recuento en Georgia”, dijo en una rueda de prensa el secretario de Estado de ese estado sureño, Brad Raffensperger.

De acuerdo con las últimas cifras oficiales, Biden lleva una ventaja de 1.579 votos sobre el jefe de la Casa Blanca.

En total, Biden tiene el 49.4% de las preferencias (2.450.117 contra), mismo porcentaje que Trump (2.448.538).

Georgia Sec. of State Raffensperger expects that “there will be a recount in Georgia” due to narrow vote margin: “We will get it right and we’ll defend the integrity of our elections.” pic.twitter.com/PgwHat2FI3

— NBC News (@NBCNews) November 6, 2020