Joe Biden sobre resultados preliminares en EE.UU.: “Cuando termine el conteo, creo que seremos los ganadores”

Desde Delaware, el candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, realizó una conferencia de prensa en la que se refirió a los resultados preliminares de las elecciones, cuando se cumple un día desde que comenzó el conteo de votos.

El ex vicepresidente señaló que “voy a hacer una comunicación breve. Tendré más que decir mañana (jueves) o pasado. Los estadounidenses demostraron ayer la fortaleza de la democracia. 150 millones de personas votaron”.

Agregó que “después de una larga noche, está claro que tenemos los estados necesarios para llegar a los 270 electores. No estoy aquí para declarar que hemos ganado, pero una vez que acabe el escrutinio creo que tendremos los votos para ganar“.

Además, Biden aseguró que si se adjudica las elecciones será “una victoria para la democracia y para América“.

Las declaraciones del candidato demócrata surgen tras los dichos de su rival republicano, el actual presidente Donald Trump, quien ha insistido en un “fraude electoral” y pidió incluso parar el conteo de votos en Pennsylvania, estado en el que por el momento lleva la ventaja.

Tune in as I address the nation on the state of the race. https://t.co/00QtuYAiI7

— Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020