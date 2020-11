Elecciones en Estados Unidos: autoridades de Michigan dicen que faltan “cientos de miles” de votos por contar

La secretaria de estado de Michigan, Jocelyn Benson, afirmó que aún faltan “cientos de miles” de votos por contar en la contienda electoral entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el candidato demócrata, Joe Biden.

“Todavía se están contando cientos de miles de boletas en nuestras jurisdicciones más grandes, incluidas Detroit, Grand Rapids, Flint, Warren y Sterling Heights“, explicó la autoridad en su cuenta de Twitter.

De acuerdo con ABC News, Michigan es uno de los estados clave en la carrera por llegar a la Casa Blanca. De acuerdo con sus proyecciones, con 86% de los votos contados, Trump tiene una ventaja de menos de 27 mil votos sobre Biden.

Michigan update: Election officials worked through the night to #CountEveryVote. That work continues.

Hundreds of thousands of ballots in our largest jurisdictions are still being counted, including Detroit, Grand Rapids, Flint, Warren & Sterling Heights.

Every vote will count. pic.twitter.com/LmIaDTQ5cy

— Jocelyn Benson (@JocelynBenson) November 4, 2020