Insólito accidente en Holanda: Tren del metro se salvó gracias a la cola de una ballena

Una insólita situación se vivió en Rotterdam, Holanda, cuando un vagón del metro se descarriló siendo salvado de caer al agua por la cola de una ballena.

Sí, una escultura que simula dos colas de ballena está ubicada justo al final de la línea del metro desde el año 2002, estructura que impidió que el tren cayera al agua.

Y aunque el metro iba sin pasajeros, el chofer de la máquina logró salir sin problemas, según reportaron medios locales, destacando que probablemente el vagón se quede donde está, suspendido 10 metros sobre un sendero, por un tiempo.

El servicio de metro quedó suspendido en algunas líneas y el accidente no pasó de ser una anécdota, aunque los vecinos del sector reconocieron que se asustaron mucho con el ruido.

This sculpture is called ‘Saved by the Whale’s Tail.’ It turned out to be a self-fulfilling prophecy.https://t.co/WBO1t9od7l pic.twitter.com/Bx6WZhd8BR

— euronews (@euronews) November 2, 2020