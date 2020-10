“Me siento feliz por ser el primero”: papá que fue a votar en Nueva Zelanda llama a chilenos a participar en plebiscito

Ya es domingo en Nueva Zelanda y hace algunas horas se abrió la primera mesa para votar. Y con ello, también llegó el primer chileno a ejercer su derecho democrático.

Se trató de José Contreras, un papá joven que llegó con su bebé de dos meses a sufragar. “Me siento feliz por ser el primero”, dijo el hombre que “inauguró” el Plebiscito Nacional que inició en el país oceánico.

Respecto a la compañía de su hijo, el padre explicó que el menor no fue impedimento para llegar temprano a votar. “Despierta todos los días de madrugada así que no fue impedimento o excusa para no venir temprano”, dijo José.

De la misma forma, el papá realizó un llamado desde Nueva Zelanda para participar en el plebiscito que tendrá lugar en unas horas en Chile.

“(Quiero) decirle a los chilenos que vayan a votar. Que si quieren generar un cambio que lo generen yendo a votar”, expresó el hombre con su bebé en brazos.

Hay que señalar que en Nueva Zelanda los votantes no usaron mascarillas porque ya se declaró un control sobre el Covid-19.