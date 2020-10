Biden afectó a Trump con el manejo de la pandemia en el último debate en EEUU

El último debate presidencial de las elecciones 2020 en Estados Unidos estuvo lejos de los gritos y ataques del anterior. En este se vio mejor a un Joe Biden con las respuestas precisas para los ataques de Donald Trump. Tan así que el demócrata logró afectar al republicano por su manejo de la pandemia del Covid-19.

En la Universidad de Belmont en Nashville, se vieron las caras por última vez antes de la votación final del 3 de noviembre. Se tratará de una elección reñida y con pocos indecisos. En esta ocasión Biden salió a provocar a Trump, quien eligió mostrarse sin estridencias y perdió esa aura de político agresivo.

El País informa que el demócrata aprovechó la emergencia sanitaria para golpear al mandatario. “Este es el mismo tipo que dijo que esto iba a acabar para Pascua, pero vamos hacia un invierno oscuro y no tiene un plan“, enfatizó Biden. El tema complica al republicano, en un país con cerca de 223.000 víctimas del nuevo coronavirus.

Trump expuso su contagio y para restar gravedad a la crisis sanitaria dijo que “el 99% de la gente se recupera”. La respuesta del opositor fue contundente: “Él dice que la gente está aprendiendo a vivir con ello, no, la gente está aprendiendo a morir con ello“. El giro lo intentó el jefe de Washington con acusaciones de corrupción.

El republicano quiso usar la receta que utilizó contra Hillary Clinton en 2016. Sin entregar bases ni pruebas, acusó a Biden de cobrar dineros de China, Rusia y Ucrania. La respuesta del candidato demócrata aprovechó la última exclusiva de The New York Times. “Usted es quien tenía una cuenta bancaria en China”, enfatizó Biden. El demócrata agregó que “entregué todas mis declaraciones de renta de 22 años y usted no ha entregado ni una”.