Insólita aglomeración de personas durante apertura de tienda en Brasil obligó a las autoridades a clausurar el lugar

Una insólita aglomeración de cientos de personas -sin distanciamiento social y algunos incluso sin mascarillas- se produjo en la apertura de una tienda en el municipio de Belén, en Brasil, obligando a las autoridades a clausurar el lugar por riesgo sanitario.

Los videos de la gran cantidad de personas que llegaron al lugar se viralizaron rápidamente, donde la crítica a la poca importancia a las advertencias sanitarias fue lo que más se repitió.

“Por incumplimiento de las normas previstas por la OMS y por delito contra la salud pública, según el artículo 268 del Código Penal brasileño, la tienda Havan, ubicada en Augusto Montenegro, inaugurada hoy, fue clausurada por la Policía Civil y Militar de Pará, además de Sespa”, informó a través de sus redes sociales la autoridad sanitaria brasileña.

Brasil es el segundo país del mundo, después de Estados Unidos, con más muertos producto de la pandemia, con 150.198 personas fallecidas según el recuento de la Universidad de Johns Hopkins, y el tercer lugar en contagios con más de cinco millones de personas contagiadas desde el inicio de la crisis sanitaria.

Parabéns, Havan. Não pela inauguração de mais uma loja, mas por promover uma situação como essa no meio de uma pandemia. Se esse país fosse sério, isso dava prisão. pic.twitter.com/JT4AYMEM0p

Pelo não cumprimento das regras previstas pela OMS e por crime Contra a Saúde Pública, de acordo com o artigo 268 do Código Penal Brasileiro, a loja Havan, localizada na Augusto Montenegro, inaugurada hoje, foi fechada pelas polícias Civil e Militar do Pará, além da Sespa. pic.twitter.com/y072rsNKsC

— Helder Barbalho (@helderbarbalho) October 10, 2020