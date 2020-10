Programa Mundial de Alimentos de la ONU ganó el Nobel de la Paz 2020

El Programa Mundial de Alimentos (WFP, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas fue anunciado la mañana de este viernes como el ganador del premio Nobel de la Paz 2020, por su actuar a nivel global durante la pandemia del coronavirus.

Según indicó el comité noruego que entrega el premio, se quiso destacar la acción del programa “por sus esfuerzos para combatir el hambre, por su contribución a mejorar las condiciones de paz en las zonas afectadas por conflictos y por actuar como fuerza impulsora en esfuerzos para prevenir el uso del hambre como arma de guerra y conflicto”.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2020 Nobel Peace Prize to the World Food Programme (WFP).#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/fjnKfXjE3E

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2020