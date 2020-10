Al menos 88 personas heridas en incendio de un rascacielo en Corea del Sur

Las autoridades de la República de Corea informaron que al menos 88 personas quedaron heridas en el incendio de un rascacielos en la ciudad de Ulsan. El fuego se propagó por el viento en esa ciudad costera.

Las imágenes difundidas en redes sociales mostraban la gran cantidad de fuego sobre el inmueble residencial. La bola naranja se elevaba sobre el piso 33 del edificio, mientras lo bomberos combatían las llamas.

El ministerio del interior y seguridad precisó que no hubo reportes de muertos o heridos graves. La mayoría de los residentes lograron evacuar al inicio del siniestro y otras 77 fueron rescatadas por voluntarios.

El gobierno coreano dijo que 88 personas fueron atendidas por heridas como rasguños o por inhalar humo. Las autoridades investigan las causas del incendio, que se inició en uno de los pisos inferiores.

El fuego habría comenzado en un balcón y se extendió hacia el exterior del edificio por los fuertes vientos. La mañana de este viernes los bomberos lograron apagar el incendio casi en su totalidad.

WATCH: Fire erupts at high-rise apartment building in Ulsan, South Korea; at least 49 injured – Yonhap pic.twitter.com/V6kvRBBJ8X

