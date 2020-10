La poeta Louise Glück ganó el Premio Nobel de Literatura 2020

La Academia Sueca otorgó el Premio Nobel de Literatura 2020 la poeta estadounidense Louise Glück por su “voz poética inconfundible que, con austera belleza, hace universal la existencia individual”.

Glück es la décima sexta mujer en obtener el galardón, después del reconocimiento a Olga Tokarczuk en 2018 (entregado en 2019).

La autora había ganado el Premio Pulitzer en 1993 por su poemario The Wild Iris (El Iris Salvaje).

Louise Glück nació en 1943, en Nueva York, y vive en Cambridge, Massachusetts. Es profesora de inglés en la Universidad de Yale, New Haven, Connecticut.

