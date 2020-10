Dos mujeres son las ganadoras del Nobel de Química 2020: sólo cinco habían sido reconocidas antes desde 1901

La francesa Emmanuelle Charpentier y la estadounidense Jennifer A. Doudna ganaron el Premio Nobel de Química 2020 “por el desarrollo de un método de edición del genoma”, informó la Real Academia de Ciencias Sueca.

Carpentier es académica del Max Planck Unit for the Science of Pathogens, en Berlín, Alemania; mientras que Doudna es parte del plantel de la Universidad de California, en Berkley.

Antes de ellas, sólo otras cinco mujeres habían sido reconocidas por su aporte en el campo de la química, desde 1901, frente a 183 hombres.

Las ganadoras anteriores son Marie Curie (1911), su hija Irène Joliot-Curie (1935), Dorothy Crowfoot Hodgkin (1964), Ada Yonath (2009) y Frances Arnold (2018).

The 2020 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Emmanuelle Charpentier and Jennifer A. Doudna “for the development of a method for genome editing.” pic.twitter.com/CrsnEuSwGD

