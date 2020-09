Presidente de Azerbaiyán: “El Ejército de Armenia debe abandonar nuestra tierra sin condiciones”

El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliev, aseguró que la actual ofensiva militar en Nagorno-Karabaj continuará hasta que el Ejército de Armenia abandone dicho territorio.

“Armenia debe renunciar a la política de ocupación. Nosotros tenemos solo una condición: el Ejército de Armenia debe abandonar nuestra tierra sin condiciones, en su totalidad y de manera inmediata”, dijo Aliev al visitar a los soldados heridos en el frente, según informa la presidencia azerbaiyana.

El mandatario, en el poder desde 2003, destacó que “esa condición sigue en vigor y si el Gobierno armenio la cumple, los combates cesarán, la sangre dejará de derramarse e instauraremos la paz en la región”.

“Queremos la paz y queremos un arreglo del conflicto“, agregó. , agregó.

Aliev resaltó que los combates en la línea del frente son intensos y que desde el domingo las tropas azerbaiyanas han logrado tomar “altos estratégicos” y liberado varios territorios que habían sido controlados durante largo tiempo por los armenios. “Tenemos pérdidas, pero nuestra causa es justa (…), hoy hay combates cruentos en el Karabaj”, dijo.

Además, se mostró muy crítico con las negociaciones de paz desde el cese del fuego de 1994, aduciendo que no han dado resultados. “Nos alentaron y nos enviaron algunas señales: tengan paciencia y el problema se resolverá. Pero, yo les advertí que el pueblo azerbaiyano no tolerará la ocupación, que, si las negociaciones no dan resultado, Azerbaiyán arreglará el problema por la vía militar”, afirmó.