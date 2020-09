Policía de Londres enfrentó una protesta antivacuna, antimascarillas y anticoronavirus

Una protesta en contra de una pandemia en un país europeo. En Inglaterra la policía se enfrentó a un grupo de personas que se manifestaban en contra de las cuarentenas, las vacunas, las mascarillas y el Covid-19.

Los agentes habían alertado a los asistentes que desalentarían la concentración en Trafalgar Square. Los medios locales hablan que la actividad congregó solamente unas mil personas en el centro de Londres.

Los policías corrieron hacia el escenario ubicado en las afueras del edificio de la Galería Nacional. La multitud eligió lanzarse en contras de los uniformados y utilizar vallas para bloquear la acción de los agentes.

The Guardian informa que luego del primer intento, la policía se colocó cascos y armó con bastones. Luego de varios minutos de forcejeo, el operativo logró desalojar la plaza y a la mayoría de los manifestantes.

Police with batons drawn are pushed back by the crowd on the margins of the #NoNewNormal demo. pic.twitter.com/Bpauo1VS99

At 4pm police came running from the north west end of Trafalgar Square towards the rear of the #NoNewNormal stage. They were blocked by protesters who surged forward to meet the surprise attack. pic.twitter.com/hkIV6cIBVE

— Damien Gayle (@damiengayle) September 19, 2020