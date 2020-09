Tom Morello recordó el bombardeo a La Moneda y el golpe de Estado en Chile

Desde fuera de las fronteras de Chile también se recuerda el golpe de Estado y el inicio de la dictadura. Esta vez lo hizo un reconocido músico y politólogo estadounidense, a través de la red social Twitter.

El guitarrista y cantante Tom Morello se refirió al bombardeo que efectuó la Fuera Aérea de Chile (FACh) sobre el Palacio de La Moneda el 11 de septiembre de 1973. El artista lo vinculó a la actuación de EEUU.

El fundador de la banda “Rage Against the Machine” manifestó en su cuenta que el “Golpe de Estado respaldado por la CIA en Chile mata al presidente electo democráticamente Salvador Allende”.

Morello agregó en su texto que la acción militar “instala una dictadura militar que desata décadas de terror, tortura y represión”. El norteamericano aprovechó de recordar “el asesinato del cantante / héroe Víctor Jara”.

The OTHER 9/11. 1973 CIA backed coup in Chile kills democratically elected President Salvador Allende, installs military dictatorship which unleashes decades of terror, torture & repression including the murder of singer/hero #VictorJara. https://t.co/hlAfyDK1nQ

— Tom Morello (@tmorello) September 12, 2020