"Debemos ser responsables de nuestras acciones... o inacciones": El mensaje de Michelle Bachelet este 11 de septiembre

La ex Presidenta y Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, publicó un mensaje a través de su cuenta en Twitter este viernes, aludiendo a las responsabilidades en la materia.

En él, Bachelet indicó que “estamos todos juntos en esto, debemos ser responsables de nuestras acciones. O inacciones“.

La exmandataria acompañó el mensaje con un hashtag alusivo a la defensa de los derechos humanos, en un día en que se conmemora un aniversario más del golpe de Estado de Augusto Pinochet en 1973 en Chile, y del atentado a las Torres Gemelas en Nueva York, Estados Unidos, en 2001.

Una fecha significativa para Chile y el mundo en materia de derechos humanos.

We are all in this together, we must be accountable for our actions.

Or inactions.#StandUp4HumanRights🙌

— Michelle Bachelet (@mbachelet) September 11, 2020