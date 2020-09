Donald Trump reconoce que escondió el carácter mortal del Covid-19

Un libro que destapa una versión desconocida del manejo de la pandemia en Estados Unidos. El republicano Donald Trump admitió que sabía del carácter mortal del Covid-19, desde antes de informarlo a la ciudadanía. El jefe de Washington argumentó que su decisión buscaba “evitar el pánico” en la población.

El adelanto del libro “Rage”, del periodista Bob Woodward, expone que el 7 de febrero el mandatario norteamericano aseguraba que el nuevo coronavirus “es algo mortal”. Trump comentó en una entrevista al profesional que “solo se respira el aire y así es como se pasa. Así que es muy difícil. Es muy delicado”.

The New York Times informa que el gobernante derechista agregó que el virus “también es más mortal que la gripe más agotadora”. En una segunda entrevista, el 19 de marzo, el multimillonario le comentó a Woodward que “siempre quise restarle importancia. Todavía me gusta restarle importancia, porque no quiero crear pánico“.

Las conversaciones fueron grabadas y los audios comprueban que el presidente norteamericano escondió información vital a los habitantes de ese país. El libro expone que el asesor de seguridad nacional, Robert O’Brien, le advirtió a Trump el 28 de enero que el Covid-19 representaba una “amenaza a la seguridad nacional”.

La revelación provocó que la Casa Blanca buscara explicar el caso. Trump mantuvo un diálogo con Canal Fox y manifestó que “dije que no se asuste (por el virus)… Soy una animadora de este país y no quiero ver el pánico“. El republicano agregó que “con el país del tamaño que tenemos, hemos hecho un trabajo increíble”.