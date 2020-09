Policía de Hong Kong acumuló críticas en redes sociales luego de arrestar a niña de 12 años

El actuar de la policía de Hong Kong ha sido nuevamente blanco de críticas en redes sociales luego que se viralizara un video en el que literalmente derriban a una niña de 12 años, que según ellos tenía una “actitud sospechosa”.

El hecho ocurrió el domingo durante una protesta de cerca de 300 personas contra el retraso de las elecciones parlamentarias, momento en que la niña fue detenida por los policías que se fueron encima de ella derribándola de una forma bastante violenta.

Los padres de la niña aseguraron que ella se encontró con la protesta en las afueras de un centro comercial, cuando al ver a los policías, intentó salir corriendo, lo que fue calificado como una “actitud sospechosa” por las fuerzas de orden, que utilizaron “fuerza mínima” para detenerla.

Sin embargo, en las imágenes que han sido divulgadas por diversos medios internacionales, se ve cómo al menos cuatro policías se van sobre la niña, reduciéndola en el suelo.

Hong Kong police tackled a 12-year old girl to the ground and arrested her on Sunday amid protests against delayed parliamentary elections.

She was later charged for allegedly violating coronavirus social distancing rules.

Read more: https://t.co/4BuoAiUHFF pic.twitter.com/zI47N2q7cb

— The Telegraph (@Telegraph) September 7, 2020