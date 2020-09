Controversia en Perú por dichos de ministra de Salud sobre asintomáticos: “No es una cuestión de tomarles pruebas a todo el mundo”

Diversos comentarios en la opinión pública y las redes sociales generaron los dichos de la ministra de Salud del Perú, Pilar Mazzetti, quien hizo un particular comentario sobre los contagiados de Covid-19 que son asintomáticos.

En entrevista con RPP Noticias, la secretaria de Estado señaló que “el asintomático contagia únicamente, en un porcentaje muy pequeño, cuando toca y cuando respira… ¿Cómo se contrae el virus? Cuando lo respiro o porque lo toco”.

La autoridad también afirmó que sólo se toman test PCR a quienes presentan síntomas como fiebre, dolor de garganta y malestares. “Recuerden que no es una cuestión de tomarles pruebas a todo el mundo, así no se maneja la salud pública. Las pruebas se les hace a las personas que tienen síntomas. Eso está escrito en todas partes, no solamente en Perú”.

Más tarde, a través de su cuenta de Twitter, el Ministerio de Salud peruano hizo frente a la polémica. “El asintomático contagia mucho menos que una persona con síntomas, pero es más peligroso porque no muestra la enfermedad, no se cuida y nos confiamos, sostuvo la ministra de Salud, Pilar Mazzetti”, escribieron desde la cartera.

Hace una semana, Perú se convirtió en el país con mayor tasa de mortalidad por Covid-19 y actualmente registra más de 677 mil casos, acercándose peligrosamente a los 30 mil fallecidos.