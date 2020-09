Policía de Liverpool roció con gas pimienta a pasajero que se negó a usar mascarilla en el metro

Un policía de Liverpool roció con gas pimienta a un pasajero del tren subterráneo que se negó a usar mascarilla, medida impuesta por las autoridades para prevenir contagios de Covid-19.

El incidente, registrado en un video, ocurrió en un vagón de la línea Wirral, en la estación de Lime Street. En las imágenes, un uniformado se acercó al hombre y le pidió que se pusiera la mascarilla. Este se negó alegando una “condición médica”.

El oficial de la Policía de Transporte Británica le advirtió que si no lo hacía debía bajar del tren. El hombre también se negó a seguir esta orden.

“La ley no te permite tocarme. No tengo que ponerme la mascarilla y no puedes retarme”, dice el sujeto mientras el policía está parado a su lado. Tras un intercambio de palabras, el oficial decide empujarlo para que salga del tren.

En medio del forcejeo, el policía sacó una botella de gas pimienta y lo amenazó. Pidió refuerzos, mientras el hombre insistía que no tenía que usar mascarilla. El policía logró esposar una de las muñecas del hombre, lo que provocó que este se levantara de su asiento aún más molesto. Entonces, el oficial lo roció con gas pimienta.