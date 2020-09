Topos Chile realiza labores de rescate en Beirut: uno de sus perros detectó latidos bajo escombros a un mes de la explosión

El grupo de rescatistas Topos Chile se encuentra en Beirut, Líbano, realizando labores de rescate tras la explosión ocurrida el 4 de agosto, y a 29 días del accidente, detectaron latidos bajo unos escombros.

Según consignó el medio británico Daily Star, los chilenos que rescataron a una persona en 27 días después del terremoto de 2010 en Haití, arribaron al Líbano hace 3 días.

Además, este jueves el mismo medio informó que uno de los perros de los Topos alertó de los latidos de corazón bajo los escombros de un edificio. Esto significaría que un superviviente lleva 30 días atrapado allí.

Durante esta jornada están realizando una importante operación de búsqueda, y multitudes de personas se han reunido a observar a los rescatistas mientras excavan entre los escombros intentando localizar la fuente de los latidos.

Aún no está claro si se trataría de un sobreviviente. La periodista de BBC Olga Guerin informó en su Twitter que los Topos dijeron que seguirán adelante incluso si solo hay un 1% de posibilidades. Además, detallaron que el espacio es muy estrecho y no se puede utilizar maquinaria.

Flash – the rescue dog – detected signs of life earlier but very unclear still if a survivor might be found. Chilean rescuers told us they will keep going even if there is only 1% chance. He said the space is very narrow, machinery cannot be used. pic.twitter.com/33D67FV5xV

— Orla Guerin (@OrlaGuerin) September 3, 2020