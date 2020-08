Michelle Bachelet por Día Internacional de los detenidos desaparecidos: “Las investigaciones deben continuar”

La Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, se refirió este domingo al Día internacional de los detenidos desaparecidos, señalando a través de su cuenta en la red social Twitter que “las investigaciones deben continuar”

Bachelet agregó que “estoy con los familiares de las víctimas, con aquellos que no conocen el destino de sus seres queridos y que viven cada día con la crueldad del no saber. No deben olvidarse: los registros y las investigaciones deben continuar”.

El Día internacional de los detenidos desparecidos fue instaurado en 2010 por la ONU, y se conmemora como tal desde el 30 de agosto de 2011, con el objetivo de llamar la atención de desapariciones forzadas que siguen sucediendo en el mundo a manos de agentes de los estados.

La ONU establece además que estos crímenes no deben prescribir. “Cuando, como parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido a cualquier población civil, se cometa una ‘desaparición forzada’, ésta se calificará como un crimen contra la humanidad y, por tanto, no prescribirá. Se dará a las familias de las víctimas el derecho a obtener reparación y a exigir la verdad sobre la desaparición de sus seres queridos”, dice el organismo internacional al respecto.

On the #InternationalDayOfTheDisappeared, I stand with the relatives of the victims, with those who do not know the fate of their loved ones and who live through every day with the cruelty of not-knowing. They must not be forgotten: searches and investigations must go on.

