El discurso con el que Donald Trump aceptó la candidatura a la reelección: “China sería dueño de este país si Biden saliera elegido”

Desde la Casa Blanca, rodeado de banderas y personas sin medidas de protección sanitaria, el Presidente estadounidense Donald Trump realizó su discurso en el que no sólo aceptó la candidatura republicana, con miras a su reelección, sino también hizo duras críticas hacia su rival, el demócrata Joe Biden, al que tildó de “extremista”, “socialista” e “impulsado por China”.

En compañía de su familia y tras la presentación de su hija Ivanka Trump, el Mandatario norteamericano hizo gala de sus promesas de mantener “la ley y el orden” y volver a “construir la mayor economía de la historia”, en consideración a los coletazos de la pandemia del Covid-19 en el país.

“A pesar de toda nuestra grandeza como nación, todo lo que hemos logrado ahora está en peligro“, sostuvo Trump en la cuarta noche de la Convención Republicana. “Esta es la elección más importante de la historia de nuestro país. En ningún momento antes los votantes se habían enfrentado a una elección más clara entre dos partidos, dos visiones, dos filosofías o dos agendas”.

Por supuesto, no escatimó en críticas hacia su oponente político. “Pasamos los últimos cuatro años revirtiendo el daño que Joe Biden causó en los últimos 47 años. En la convención demócrata, apenas escucharon sobre sus propuestas. Pero no es porque no tengan. Es porque su agenda es el paquete más extremista de propuestas nunca planteadas por un candidato”, repasó Trump.

De hecho, afirmó que “China apoya a Biden y quiere desesperadamente que gane. China sería dueño de este país si Biden saliera elegido“. En esa línea, el actual Presidente volvió a dirigir sus dardos hacia el gigante asiático: “China permitió la propagación (del virus) por todo el mundo. (…) Ellos hubieran podido pararlo pero dejaron que saliera”.

Previamente, Ivanka Trump había señalado en su presentación que “nuestro Presidente se niega a renunciar a sus creencias para ganar puntos con la elite política. Para mi padre, ustedes (el pueblo) son la elite. Washington no ha cambiado a Donald Trump, Donald Trump ha cambiado Washington“.

“Reconozco que el estilo de comunicación de mi padre no es del gusto de todos. Y sé que sus tuits pueden no tener filtro. Pero los resultados hablan por sí mismos“, añadió la hija de Trump.