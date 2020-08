Unión Europea exigió una investigación “independiente y transparente” por el posible envenenamiento de opositor ruso

El Alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, se refirió al presunto envenenamiento del opositor ruso, Alexéi Navalni.

Mediante un comunicado, Borrell condenó el hecho y pidió una investigación “independiente y transparente” por este caso. “Los resultados de las pruebas preliminares del hospital Charité – Universitätsmedizin de Berlín indican que el líder de la oposición rusa Alexei Navalny fue envenenado durante su estancia en Siberia”, señaló.

“La Unión Europea condena enérgicamente lo que parece ser un atentado contra la vida de Navalny. Es imperativo que las autoridades rusas inicien sin demora una investigación independiente y transparente sobre el envenenamiento del Sr. Navalny”, afirmó en el documento.

Finalmente, el representante de la Unión Europea manifestó que tanto ciudadanos rusos como la comunidad internacional están exigiendo la verdad por este hecho y aseguró que “los responsables deben rendir cuentas”.

It is imperative that Russian authorities initiate an independent and transparent investigation on the poisoning of @navalny. Russian people, as well as the international community, are demanding the facts. Those responsible must be held to account https://t.co/cDmoqxMaFF

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 24, 2020