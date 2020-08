Senador de Argentina puso fondo de pantalla con su imagen para simular que estaba en la sesión virtual

Una insólita situación se vivió en el Senado de Argentina el pasado miércoles, luego de que el parlamentario Esteban Bullrich pusiera un fondo de pantalla con su imagen para simular que estaba en la sesión virtual.

Este hecho se dio durante la actividad de la Comisión de Asuntos Constitucionales, en la que se discutía la reforma judicial del país trasandino.

El legislador se defendió en Radio con Vos, asegurando que no usó una foto, y que estaba probando la aplicación Zoom. “Hace ya cinco meses que venimos funcionando así, no es que usé una foto. Quedó enganchado… yo también tengo hijos. Estábamos probando con el Zoom antes. Cuando salís y entras, cuando estás trabajando con un fondo virtual, te queda el del anterior. Me quedó enganchado, de hecho, tenía la misma remera”, señaló.

“Si recorres mis redes sociales y las del Senado, estoy permanentemente activo. Lamento que nos distraigamos del debate importante que es la reforma judicial, eso es lo único que lamento, lo demás es una anécdota”, sentenció Bullrich.

Gentileza video: Radio Perfil.