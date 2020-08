Joe Biden acepta nominación de los demócratas para enfrentar a Trump en las presidenciales de EE.UU.

Joe Biden aceptó la nominación del Partido Demócrata de Estados Unidos para competir en las próximas elecciones presidenciales del 3 de noviembre de 2020 contra Donald Trump, quien busca su reelección a cargo de la Casa Blanca.

“Es el honor de mi vida aceptar la nominación”, señaló al respecto el exvicepresidente de Obama en un tuit.

It is the honor of my life to accept the Democratic Party's nomination for President of the United States of America. #DemConvention

— Joe Biden (@JoeBiden) August 19, 2020