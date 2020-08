Tren de pasajeros descarriló en Escocia

Medios internacionales dieron cuenta de un grave accidente en Escocia, luego de que un tren de pasajeros descarrilara en la localidad de Stonehaven, al noreste del país europeo.

De momento, se desconoce si hay heridos o víctimas fatales, mientras trabaja un amplio contingente de equipos de emergencia.

Medios europeos han informado que las lluvias torrenciales podrían haber provocado deslizamientos de tierras, los que probablemente incidieron en el accidente.

Por su parte, el servicio ferroviario escocés expresó que “es muy pronto para confirmar la naturaleza exacta de la gravedad del incidente. Una vez los conozcamos, daremos más detalles“.

NOTICIA EN DESARROLLO.

Huge billowing black smoke from train on fire after derelailing near Stonehaven. pic.twitter.com/Rk01bS5RLI

Smoke rises from the scene of a train derailment near Stonehaven in Scotland pic.twitter.com/itw4TinaSK

