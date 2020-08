Disparos fuera de la Casa Blanca interrumpieron conferencia de prensa de Trump

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue interrumpido por el Servicio Secreto en medio de una conferencia de prensa sobre el avance del COVID-19, para llevarlo a un refugio seguro luego que se reportaron disparos fuera de la Casa Blanca la tarde de este lunes.

Tras algunos minutos el millonario volvió a la habitación con los periodistas, asegurando que la situación ya se encontraba “bajo control”, detallando que alguien fue herido a bala y llevado a un hospital.

“Hubo un tiroteo, y alguien fue llevado al hospital. No sé el estado de salud de la persona”, explicó para luego detallar que el sospechoso era la persona herida.

NEW: Trump returns to the press briefing and says a "shooting" outside White House is now "under control" pic.twitter.com/KdHdVtmLoS

— Bloomberg QuickTake (@QuickTake) August 10, 2020