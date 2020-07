“Me sentí un poco débil”: Jair Bolsonaro comunicó que contrajo una infección pulmonar

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, informó en horas del pasado jueves que había contraído una infección pulmonar debido, según sus palabras, al confinamiento que atravesó para superar el coronavirus.

“Acabo de hacerme un análisis de sangre, ayer me sentí un poco débil, me encontraron incluso un poco de infección también. Ahora estoy con antibióticos, debe ser… ahora, después de 20 días metido en casa, uno coge otros problemas. Yo me pesqué un moho, un moho en el pulmón“, comunicó el mandatario durante su transmisión semanal a través de redes sociales.

Recordemos que en la misma jornada se conoció que la esposa de Bolsonaro, Michelle de Paula Firmo, dio positivo por Covid-19.

El líder brasileño ha sido uno de los presidentes más escépticos con respecto a la pandemia de coronavirus, y que en Brasil ya ha dejado 2.610.102 casos de contagio y 91.263 muertes.